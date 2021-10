Salvini randella ancora la Lamorgese Il Capitano pur di attaccarla rispolvera anche gli sbarchi “Gestione fallimentare Si deve dimettere”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo le bordate alla Camera della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni (leggi l’articolo),Matteotorna ad attaccare la ministra dell’Interno, Luciana, sudell’ordine pubblico durante le recenti manifestazioni dei No Green Pass. “Ladell’ordine pubblico – ha detto il segretario del Carroccio a margine di un’iniziativa a Cassano d’Adda, nel Milanese -, al di là degliche continuanooggi in Calabria e Sicilia, è”. “Non si può permettere di assediare città, Roma, Milano, rave party, baby gang, assalti a pronto soccorso e sindacati. Qua – ha aggiunto il leader della Lega – c’è un ministro che o comincia a fare il ministro oppure si...

Advertising

ildab87 : Quando Draghi randella Salvini sono sempre felice. #patrimoniale -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini randella

LA NOTIZIA

... qualcuno fa politica facendo il guardone, spiando dal buco della serratura anche laddove non ci sono reati", ha dichiarato ieria Fanpage , accusando i giornalisti. E ancora: "C'è bisogno di ...il governatore friulano Fedriga, che ieri aveva esultato: 'Non c'è posto nel partito per i ... Una ruvidezza che colpisce, tanto più che fu, nel 2014, a volere Fedriga capogruppo alla ...Dopo le bordate alla Camera della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (leggi l'articolo), anche Matteo Salvini torna ad attaccare la ministra ...