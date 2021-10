Roma: Gualtieri, 'in ufficio da sindaco? chitarra, dossier Recovery e qualche buon libro' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Non potrei non portare la chitarra, l'avevo a Bruxelles anche nel mio ufficio al Mef. E poi tutti i dossier sul Recovery. Mi vorrei portare qualche buon libro ma non credo che avrò il tempo". Lo dice Roberto Gualtieri al confronto Sky con Enrico Michetti quando gli viene chiesto quali sono tre oggetti che porterebbe nel suo ufficio se sarà sindaco di Roma. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021), 14 ott. (Adnkronos) - "Non potrei non portare la, l'avevo a Bruxelles anche nel mioal Mef. E poi tutti isul. Mi vorrei portarema non credo che avrò il tempo". Lo dice Robertoal confronto Sky con Enrico Michetti quando gli viene chiesto quali sono tre oggetti che porterebbe nel suose saràdi

Advertising

VittorioSgarbi : #roma #giornalismofazioso Se, ipotesi davvero remota, dovesse vincere Gualtieri, suggerirei di assegnare la carica… - matteorenzi : Tanta bella gente stasera con @valerio_casini e @FraLeoncini, eletti da @ItaliaViva a #Roma. E impegno massimo per… - gualtierieurope : Domenica e lunedì mattina tutti a votare per il presente ma, soprattutto, per il futuro della nostra città. Votare… - venis_77 : RT @Black29867741: Roma è spacciata sia se va a michetti sia se va a gualtieri(renzi-calenda-pd) Chi scegliete? - muconasale : Gualtieri ha la verve de uno che ha studiato a memoria su Wikipedia. Michetti sa di non aver proprio studiato e la… -