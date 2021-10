Povertà, il governo smetta di voltare lo sguardo. Ecco perché sarò in piazza con la rete dei numeri pari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 17 ottobre si celebra la XXIX Giornata Mondiale di eradicazione della Povertà che venne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992. In relazione e adesione alla Giornata Mondiale di eradicazione della Povertà la rete Nazionale dei numeri pari ha promosso per sabato 16 ottobre una mobilitazione nazionale per i diritti e la giustizia sociale. Bastano alcuni dati per dare un senso alla Giornata e il manifesto che convoca la mobilitazione li elenca con precisione. In Italia sono 5,6 milioni le persone in Povertà assoluta, 1,3 milioni sono minori. Sono, inoltre, 8 milioni le persone che vivono in Povertà relativa: una persona su tre è a rischio esclusione sociale. La corruzione e l’evasione fiscale continuano a crescere, la precarietà abitativa e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 17 ottobre si celebra la XXIX Giornata Mondiale di eradicazione dellache venne istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992. In relazione e adesione alla Giornata Mondiale di eradicazione dellalaNazionale deiha promosso per sabato 16 ottobre una mobilitazione nazionale per i diritti e la giustizia sociale. Bastano alcuni dati per dare un senso alla Giornata e il manifesto che convoca la mobilitazione li elenca con precisione. In Italia sono 5,6 milioni le persone inassoluta, 1,3 milioni sono minori. Sono, inoltre, 8 milioni le persone che vivono inrelativa: una persona su tre è a rischio esclusione sociale. La corruzione e l’evasione fiscale continuano a crescere, la precarietà abitativa e ...

