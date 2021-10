Portuali Trieste: pronti a discutere se obbligo green pass slitta a 30 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili a discutere con chiunque”. Lo ha detto Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori Portuali Trieste, alla vigilia dello sciopero in porto. Tuttavia, se il Governo dovesse posticipare l’obbligo del green pass, Volk anticipa che “nel caso prenderemmo nota e ci adegueremmo, non avrebbe senso domani bloccare il porto. Se ad esempio il Governo proponesse una proroga al 30 ottobre sarebbe una mossa intelligente da parte del Governo per prendere un po’ di tempo e trovare poi una soluzione”. Leggi su udine20 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Siamo determinati sulle nostre posizioni, ma siamo sempre disponibili acon chiunque”. Lo ha detto Alessandro Volk, componente del direttivo del Coordinamento lavoratori, alla vigilia dello sciopero in porto. Tuttavia, se il Governo dovesse posticipare l’del, Volk anticipa che “nel caso prenderemmo nota e ci adegueremmo, non avrebbe senso domani bloccare il porto. Se ad esempio il Governo proponesse una proroga al 30sarebbe una mossa intelligente da parte del Governo per prendere un po’ di tempo e trovare poi una soluzione”.

