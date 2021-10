Percepivano il reddito di cittadinanza e non sapevano nemmeno parlare l’italiano | 50 denunce

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si presentavano agli uffici postali di Milano per incassare ildi. Ma nonitaliano. È così che il compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Milano ha dato avvio a un’indagine. Questo ha consentito di individuare oltre cinquanta soggetti che hanno percepito, o tentato di percepire, ildisenza averne diritto. I 50 sono stati denunciati.di, il sodalizio criminale È stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale. Organizzava l’ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, dall’Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici postali milanesi. L’obiettivo era quello di ricevere la card, che ritiravano dietro presentazione di ...

11.14 cittadinanza, denunce per falso Oltre 50 persone sono state denunciate a Milano perché percepivano il reddito di cittadinanza grazie a documenti falsi di persone che ne avevano titolo. Le indagini della Polizia postale hanno scoperto una banda che organizzava l'ingresso in Italia di stranieri. Il via vai di stranieri ha insospettito gli operatori dello sportello postale che hanno allertato la Polizia postale di Milano.