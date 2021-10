Per la Cna è necessaria la transizione burocratica (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Cna ha presentato il rapporto “Comune che vai, burocrazia che trovi”. Giunto alla terza edizione, l’Osservatorio misura l’enorme peso e i grandi costi della burocrazia sulle imprese. Quest’anno il report è dedicato agli adempimenti più gravosi legati alla transizione ecologica per le imprese artigiane del settore dell’installazione di impianti e della moda. abr/gtr/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Cna ha presentato il rapporto “Comune che vai, burocrazia che trovi”. Giunto alla terza edizione, l’Osservatorio misura l’enorme peso e i grandi costi della burocrazia sulle imprese. Quest’anno il report è dedicato agli adempimenti più gravosi legati allaecologica per le imprese artigiane del settore dell’installazione di impianti e della moda. abr/gtr/com su Il Corriere della Città.

Advertising

zazoomblog : Per la Cna è necessaria la transizione burocratica - #necessaria #transizione #burocratica - CorriereCitta : Per la Cna è necessaria la transizione burocratica - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Per la Cna è necessaria la transizione burocratica - - news_forlicesen : Green Pass, il primo impatto sulle imprese: un webinar di Cna per fornire tutte le risposte - rep_parma : Ti voglio pane: torna la campagna di Cna per riscoprire il profumo del pane fresco: -