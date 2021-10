Parità di stipendio per le stesse mansioni: la Camera finalmente vota affinché diventi un po' più realtà (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il cosiddetto “gender pay gap“, il divario retributivo di genere, rappresenta una piaga per il nostro Paese. Se ne parla, se ne discute, ma poi il passaggio all’azione è sempre molto lento. Adesso però forse un piccolo salto avanti l’Italia potrebbe farlo. Alla Camera è stata approvata la modifica all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo del 2006, per incentivare la presenza femminile nel mercato del lavoro e ridurre il cosiddetto “gender gap” nelle retribuzioni. Leggi anche › Gender Pay Gap: perché in Italia una donna che lavora è pagata meno di un uomo? Parità salariale uomo donna: un passo avanti Il mondo femminile è vittima di un’ingiustizia sociale a cui rimediare quanto prima. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il cosiddetto “gender pay gap“, il divario retributivo di genere, rappresenta una piaga per il nostro Paese. Se ne parla, se ne discute, ma poi il passaggio all’azione è sempre molto lento. Adesso però forse un piccolo salto avanti l’Italia potrebbe farlo. Allaè stata approvata la modifica all’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo del 2006, per incentivare la presenza femminile nel mercato del lavoro e ridurre il cosiddetto “gender gap” nelle retribuzioni. Leggi anche › Gender Pay Gap: perché in Italia una donna che lavora è pagata meno di un uomo?salariale uomo donna: un passo avanti Il mondo femminile è vittima di un’ingiustizia sociale a cui rimediare quanto prima. ...

