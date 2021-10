Monica Maggioni in pole per la direzione del Tg1 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Piace (quasi) a tutti e soprattutto è donna: Monica Maggioni è in prima fila per il Tg1 Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Roselli. “Ancora tu…”: Verrebbe da canticchiare Lucio Battisti di fronte ai nomi che girano perle nomine Rai che Carlo Fuortes dovrà affrontare a fine ottobre. A partire da quello di Monica Maggioni, favorita per la poltrona del Tg1. Giuseppe Carboni, con la sponda di Giuseppe Conte, proverà a resistere puntando sui buoni risultati ottenuti. Ma l’unico che resterà al suo posto è Gennaro Sangiuliano al Tg2. Maggioni ha due importanti frecce al suo arco: l’essere donna, al Tg1 Fuortes vuole una donna, e un curriculum granitico. Inviata di guerra, caporedattrice al Tg1, direttrice di Rai News24, presidente della Rai e ad di RaiCom. Contro le gioca qualche spesa di troppo, ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 14 ottobre 2021) Piace (quasi) a tutti e soprattutto è donna:è in prima fila per il Tg1 Il Fatto Quotidiano, pagina 13, di Gianluca Roselli. “Ancora tu…”: Verrebbe da canticchiare Lucio Battisti di fronte ai nomi che girano perle nomine Rai che Carlo Fuortes dovrà affrontare a fine ottobre. A partire da quello di, favorita per la poltrona del Tg1. Giuseppe Carboni, con la sponda di Giuseppe Conte, proverà a resistere puntando sui buoni risultati ottenuti. Ma l’unico che resterà al suo posto è Gennaro Sangiuliano al Tg2.ha due importanti frecce al suo arco: l’essere donna, al Tg1 Fuortes vuole una donna, e un curriculum granitico. Inviata di guerra, caporedattrice al Tg1, direttrice di Rai News24, presidente della Rai e ad di RaiCom. Contro le gioca qualche spesa di troppo, ...

