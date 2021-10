Milan, Ibra si allena col resto del gruppo: ci sono anche Krunic e Calabria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo tante notizie negative, Stefano Pioli può accennare un sorriso in vista dei prossimi impegni. La notizia di oggi, infatti, è che Zlatan Ibrahimovic, Rade Krunic e Davide Calabria sono tornati ad allenarsi col resto del gruppo. I tre hanno smaltito i rispettivi infortuni e sono tornati a piena disposizione del proprio allenatore, che ora potrà valutare il loro impiego già nella gara contro il Verona. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo tante notizie negative, Stefano Pioli può accennare un sorriso in vista dei prossimi impegni. La notizia di oggi, infatti, è che Zlatanhimovic, Radee Davidetornati adrsi coldel. I tre hanno smaltito i rispettivi infortuni etornati a piena disposizione del propriotore, che ora potrà valutare il loro impiego già nella gara contro il Verona. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Ibrahimovic come Godot, i punti esclamativi diventano interrogativi: l'azzardo di #Maldini e Massara può costare caro #Milan… - ArmandaGelsomin : RT @Gazzetta_it: Il preparatore Saccone: 'Gli infortuni? Con Higuain facevo così. E Ibra può giocare altri 2-3 anni' #Milan - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi in gruppo: ok anche Krunic e Calabria #SkySport #Milan #Ibrahimovic #Ibra #Krunic #Cala… - Gazzetta_it : Milan, finalmente buone notizie: Ibra in gruppo. E ci sono pure Krunic e Calabria - sportli26181512 : Milan, l'ex Joe Jordan: 'Ibra e Giroud, in quanti possono avere un attacco così': Joe Jordan, ex attaccante di Mila… -