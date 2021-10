Mediaset acquista la soap spagnola Dos Vidas (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dos Vidas Dopo l’ondata di fiction turche, Canale 5 ha deciso di volgere nuovamente lo sguardo alla Spagna per i suoi pomeriggi in rosa. Mediaset ha infatti acquistato al MipCom di Cannes, il mercato internazionale dedicato agli operatori televisivi, la telenovela iberica Dos Vidas, trasmessa da La1 (senza troppa fortuna), la stessa rete che fino a qualche mese fa ha ospitato anche l’ormai defunta Acacias 38 (Una Vita), ancora in onda invece in Italia. Le puntate previste della produzione, attualmente, sono 255. In Spagna, domani, i telespettatori potranno assistere all’episodio numero 180. Come il titolo suggerisce, il focus narrativo della soap sarà concentrato su Due Vite completamente distinte ed ambientate in epoche distanti tra di loro di circa mezzo secolo. Da un lato, il pubblico avrà modo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021) DosDopo l’ondata di fiction turche, Canale 5 ha deciso di volgere nuovamente lo sguardo alla Spagna per i suoi pomeriggi in rosa.ha infattito al MipCom di Cannes, il mercato internazionale dedicato agli operatori televisivi, la telenovela iberica Dos, trasmessa da La1 (senza troppa fortuna), la stessa rete che fino a qualche mese fa ha ospitato anche l’ormai defunta Acacias 38 (Una Vita), ancora in onda invece in Italia. Le puntate previste della produzione, attualmente, sono 255. In Spagna, domani, i telespettatori potranno assistere all’episodio numero 180. Come il titolo suggerisce, il focus narrativo dellasarà concentrato su Due Vite completamente distinte ed ambientate in epoche distanti tra di loro di circa mezzo secolo. Da un lato, il pubblico avrà modo ...

Diamonds97__ : Perché Mediaset acquista sempre soap per i vecchi? Telenovelas infinite sempre con la solita trama. - Nicholas_Dls : Mediaset acquista la soap #DosVidas già in onda su La1 in Spagna #DueVite ?? - scuroscuroscuro : RT @bubinoblog: MEDIASET ACQUISTA DOS VIDAS (DUE VITE): SARÀ LA NUOVA SOAP DEL POMERIGGIO DI CANALE 5 - bubinoblog : MEDIASET ACQUISTA DOS VIDAS (DUE VITE): SARÀ LA NUOVA SOAP DEL POMERIGGIO DI CANALE 5 - Tv50special : TRASH STORICO Mediaset acquista la serie spagnola Dos Vidas, che andrà a sostituire #UnaVita ???????? Da una vita a… -

Mediaset acquista la soap spagnola Dos Vidas DavideMaggio.it

Dos Vidas: la nuova soap spagnola in arrivo su Canale 5 Dos Vidas, la nuova soap opera spagnola acquistata dalla Mediaset: ecco tutte le news Mediaset, dopo la passione per la Turchia, strizza di nuovo l’occhio alla Spagna per i suoi pomeriggi rosa. acquis ...

