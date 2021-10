M5S: Grillo frena fronda, non verrà a Roma, asse con Pd non in discussione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Non sarà a Roma, tranne cambi di programma in corsa. Che con Beppe Grillo non sono mai da escludere. Il garante e padre del M5S non dovrebbe scendere nella Capitale né questa né la settimana prossima: lo ha assicurato lui stesso a chi lo ha sentito in queste ore, dopo che con forza erano girate voci di un suo arrivo imminente per incontrare i parlamentari 5 Stelle. Grillo resta a Genova, ma da lì non perde di vista le acque agitate del Movimento. Compresi i malumori degli eletti per quello che in molti, nelle chat interne, etichettano come un 'appiattimento sul Pd'. Per il fondatore del M5S l'asse con i dem "non è in discussione", così come il sostegno al governo Draghi. L'alleanza col Pd "va preservata", ha ribadito a chi gli è più vicino - riporta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021), 14 ott. (Adnkronos) - Non sarà a, tranne cambi di programma in corsa. Che con Beppenon sono mai da escludere. Il garante e padre del M5S non dovrebbe scendere nella Capitale né questa né la settimana prossima: lo ha assicurato lui stesso a chi lo ha sentito in queste ore, dopo che con forza erano girate voci di un suo arrivo imminente per incontrare i parlamentari 5 Stelle.resta a Genova, ma da lì non perde di vista le acque agitate del Movimento. Compresi i malumori degli eletti per quello che in molti, nelle chat interne, etichettano come un 'appiattimento sul Pd'. Per il fondatore del M5S l'con i dem "non è in", così come il sostegno al governo Draghi. L'alleanza col Pd "va preservata", ha ribadito a chi gli è più vicino - riporta ...

