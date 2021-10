L’ultima di Gomorra presentata a Cannes

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 14 ottobre 2021), il duello finale tra Ciro e Genny Il Giornale, pagina 24, di Laura Rio. Gli sguardi come raggi laser. Negli occhi la gioia di ritrovarsi, il desiderio di affetto, ma anche la paura di aver perso l’amicizia fraterna, la mancanza di fiducia. Nella scena madre Genny e Ciro si rivedono, sembra un duello western, loro due soli, uno da una parte, uno dall’altra nel desolato porto di Riga. Cominciano a camminare… Suspence: s’ammazzano o s’abbracciano? Vabbè, mica si riporta in vita un eroe per pochi minuti… Ciro Di Marzio è tornato e sarà l’elemento chiave della quinta e ultima stagione (in onda dal 19 novembre su Sky e in streaming su Now) di, la saga tratta dai libri di Roberto Saviano. E chi dalla fine della terza stagione sta aspettando l’incontro fra il “risorto” Ciro (Marco D’Amore, anche regista di alcuni episodi) e il boss Genny ...