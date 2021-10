L’anno della consacrazione per Lorenzo Pellegrini? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lorenzo Pellegrini è arrivato alla Roma nel 2017 dopo due anni al Sassuolo, e da quel giorno sono successe tante cose, mentre lui rimaneva più o meno sempre lo stesso. È cambiata una presidenza, tre direttori tecnici, quattro allenatori, un numero difficile da ricostruire di compagni. E mentre tutto cambiava, Pellegrini sembrava sempre più solido, affidabile, piantato. L’influenza di Pellegrini, inevitabilmente, ha cominciato a crescere. Il 6 dicembre del 2019 si gioca Inter-Roma e senza né Florenzi né Dzeko in campo, diventa scontato mettere la fascia sul braccio di Lorenzo Pellegrini. È la prima volta che è capitano della squadra che tifa da quando è un bambino. Era arrivato due anni prima e aveva già attraversato diverse fasi del ciclo di entusiasmo e scetticismo ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 14 ottobre 2021)è arrivato alla Roma nel 2017 dopo due anni al Sassuolo, e da quel giorno sono successe tante cose, mentre lui rimaneva più o meno sempre lo stesso. È cambiata una presidenza, tre direttori tecnici, quattro allenatori, un numero difficile da ricostruire di compagni. E mentre tutto cambiava,sembrava sempre più solido, affidabile, piantato. L’influenza di, inevitabilmente, ha cominciato a crescere. Il 6 dicembre del 2019 si gioca Inter-Roma e senza né Florenzi né Dzeko in campo, diventa scontato mettere la fascia sul braccio di. È la prima volta che è capitanosquadra che tifa da quando è un bambino. Era arrivato due anni prima e aveva già attraversato diverse fasi del ciclo di entusiasmo e scetticismo ...

