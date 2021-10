Lancia - Stratos | 037 | Delta | è ancora vivo il mito dei rally

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Vince facile, nell'attirare l'attenzione del pubblico, Luca Napolitano, ceo della, con il terzo e ultimo episodio della docu-serie Eleganza in movimento, dedicato alla storia del marchio che dirige. Nella puntata, intitolata evocativamente Polvere e stelle, il manager racconta del legame che unisce il brand al mondo dell'arte e del cinema (e queste son le stelle) e a quello delle competizioni, specificamente: polvere, certo. La quale, però, sollevandosi dagli sterrati delle più impegnative prove speciali, non oscura, ma esalta la luce degli straordinari risultati di una stagione, quella a cavallo degli anni 70 e 80, consegnata alla storia sportiva e ormai anche un po' al. Un palmares straordinario. Quindici campionati mondialivinti, tre titoli mondiali endurance costruttori, una 1000 Miglia, ...

E il ricordo va subito agli anni Settanta e Ottanta quando modelli leggendari - come la, la 037 e la Delta - hanno dominato per più di 20 anni nei Rally. "Senza le, il Rally ...... vittoria per Sandro Giacomelli e Nicola Zancanella sulla Fiat 131 Abarth 1977, davanti alla Opel Kadett GTE Gruppo 2 di Dario e Aldo De Lorenzo e alla1975 con a bordo 'Febis' ed ...Il racconto di Lancia attraverso il Motorsport e il mondo del Cinema e della comunicazione, due mondi accomunati dalla stessa capacità di emozionare e di far sognare migliaia di appassionati in giro p ...Il piano Stellantis auto per il 2022-26 prevede l'arrivo di cinque nuove modelli Alfa Romeo e il ritorno della mitica Lancia Delta.