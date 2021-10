La Uefa è pronta a cedere alla Superlega: i dettagli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Uefa sembra pronta a cedere ai top club il controllo per i diritti televisivi e gli accordi di marketing della Champions League, si partirebbe dal 2024. Riforma della Champions, Superlega, lo strappo dello scorso aprile fallito per l’intervento del governo e dei tifosi inglesi e, per non sentirsi soli, la Fifa e la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lasembraai top club il controllo per i diritti televisivi e gli accordi di marketing della Champions League, si partirebbe dal 2024. Riforma della Champions,, lo strappo dello scorso aprile fallito per l’intervento del governo e dei tifosi inglesi e, per non sentirsi soli, la Fifa e la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : ?? La #Uefa pronta a cedere ai top club il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della… - serieAnews_com : ?? Svolta della @UEFAcom_it pronta a cedere alla #SuperLega, dando ai top club il maggiore controllo per il marketi… - marcovarini : RT @capuanogio: ?? La #Uefa pronta a cedere ai top club il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della #ChampionsLeague nega… - davide93714530 : RT @capuanogio: ?? La #Uefa pronta a cedere ai top club il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della #ChampionsLeague nega… - franser_real : RT @capuanogio: ?? La #Uefa pronta a cedere ai top club il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della #ChampionsLeague nega… -

Ultime Notizie dalla rete : Uefa pronta La UEFA pronta a sanzionare l'Inghilterra La UEFA è pronta a sanzionare l'Inghilterra per i comportamenti dei tifosi inglesi. Un gruppo di tifosi ha generato caos negli attimi prima della finale di Euro 2020, entrando al Wembley senza biglietto ...

Nations League, l'Uefa risponde a Courtois: 'Soldi vanno a Federazioni' questa è stata solo una partita per soldi, dobbiamo essere onesti ", l 'abbiamo giocata solo perché per la UEFA sono soldi extra", arriva la pronta risposta dell' Uefa alle parole del giocatore del ...

UEFA pronta a cedere ai club il controllo sul marketing Champions Rai Sport Calcio revolution: UEFA e Superlega pronte alla battaglia NYON - UEFA contro Superlega, la guerra ora è davvero cominciata e finirà con una sentenza - quella che verrà emessa dalla Corte di giustizia della UE - sicuramente storica. Sarà una sentenza che camb ...

L'Uefa pronta a dare più soldi come "chiesto" dalla Superlega La notizia dice che l'Uefa sarebbe pronta a cedere ai Top club europei il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della Champions league. Controllo che aveva fortemente negato già in ...

Laa sanzionare l'Inghilterra per i comportamenti dei tifosi inglesi. Un gruppo di tifosi ha generato caos negli attimi prima della finale di Euro 2020, entrando al Wembley senza biglietto ...questa è stata solo una partita per soldi, dobbiamo essere onesti ", l 'abbiamo giocata solo perché per lasono soldi extra", arriva larisposta dell'alle parole del giocatore del ...NYON - UEFA contro Superlega, la guerra ora è davvero cominciata e finirà con una sentenza - quella che verrà emessa dalla Corte di giustizia della UE - sicuramente storica. Sarà una sentenza che camb ...La notizia dice che l'Uefa sarebbe pronta a cedere ai Top club europei il maggior controllo per diritti e accordi di marketing della Champions league. Controllo che aveva fortemente negato già in ...