Inascoltato appello dei portuali di Trieste | Draghi avanti su green pass Si valuta “sconto” su tamponi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nessuno indietro sulsui luoghi di lavoro, mentre è possibilere una nuova riduzione del costo dei, senza però arrivare alla gratuità. Questa la linea del governo, alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde. Lo slittamento dell'entrata in vigore (chiesto tra gli altri daidi), spiegano fonti dell'esecutivo, non è nell'agenda del governo. Invece sarà possibile verificare uno "" ulteriore sul costo deiper i lavoratori, come sono tornati a chiedere questa mattina i sindacati al presidente del Consiglio Mario."Abbiamo riproposto di calmierare i costi deie di trovare una soluzione come il credito di ...