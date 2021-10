Haaland PSG: pronto un ingaggio stellare per l’attaccante. Le cifre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche il PSG irrompe nella corsa per Haaland: super offerta all’attaccante, sogno di mercato dei top club Irrompe prepotentemente il PSG nella corsa a Erling Haaland, sogno di mercato di molti top club europei. Il centravanti norvegese può lasciare il Borussia Dortmund a luglio e, come scrive il portale francese Foot Mercato, il classe 2000 sarebbe la priorità del PSG in caso d’addio di Mbappe. Il club parigino potrebbe mettere sul piatto un ingaggio stellare per assicurarsi i servigi di Haaland: tra i 38 e i 42 milioni di euro, la stessa cifra offerta al nazionale transalpino per il rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Anche il PSG irrompe nella corsa per: super offerta al, sogno di mercato dei top club Irrompe prepotentemente il PSG nella corsa a Erling, sogno di mercato di molti top club europei. Il centravanti norvegese può lasciare il Borussia Dortmund a luglio e, come scrive il portale francese Foot Mercato, il classe 2000 sarebbe la priorità del PSG in caso d’addio di Mbappe. Il club parigino potrebbe mettere sul piatto unper assicurarsi i servigi di: tra i 38 e i 42 milioni di euro, la stessa cifra offerta al nazionale transalpino per il rinnovo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

