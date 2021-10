**Green pass: terminata cabina regia con Draghi, no punto su tamponi** (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - E' terminata a Palazzo Chigi la cabina di regia col premier Mario Draghi. Nel corso della riunione, riferiscono alcuni presenti all'Adnkronos, non è stato affrontato il tema dei tamponi 'calmierati', in vista della data di domani in cui scatterà l'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, ma è stato fatto solo il punto sul dl fiscale. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - E'a Palazzo Chigi ladicol premier Mario. Nel corso della riunione, riferiscono alcuni presenti all'Adnkronos, non è stato affrontato il tema dei tamponi 'calmierati', in vista della data di domani in cui scatterà l'obbligo di greenin tutti i luoghi di lavoro, ma è stato fatto solo ilsul dl fiscale.

