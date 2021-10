Green pass obbligatorio per gli spogliatoi di pallavolo, ma non di calcio: l’incongruenza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per entrare negli spogliatoi di calcio, tennis e padel non è obbligatorio il Green pass, mentre lo è per accedere a quelli di sport come la pallavolo, ginnastica e pallacanestro. Quella che sembra a tutti gli effetti un’incongruenza è contenuta nel nuovo protocollo per il CSI, ovvero il centro sportivo italiano, un ente di promozione sportiva che organizza campionati agonistici per tutti gli sport. Le nuove norme sono state aggiornate dalla Presidenza Nazionale di recente e saranno in vigore dal 15, giorno in cui la certificazione verde sarà obbligatoria anche per accedere nei luoghi di lavoro. Leggi anche: Roma, bimba morsa da un pitbull lasciato libero al parco: salvata dalla baby sitter Green pass e spogliatoi, le inspiegabili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Per entrare neglidi, tennis e padel non èil, mentre lo è per accedere a quelli di sport come la, ginnastica e pallacanestro. Quella che sembra a tutti gli effetti un’incongruenza è contenuta nel nuovo protocollo per il CSI, ovvero il centro sportivo italiano, un ente di promozione sportiva che organizza campionati agonistici per tutti gli sport. Le nuove norme sono state aggiornate dalla Presidenza Nazionale di recente e saranno in vigore dal 15, giorno in cui la certificazione verde sarà obbligatoria anche per accedere nei luoghi di lavoro. Leggi anche: Roma, bimba morsa da un pitbull lasciato libero al parco: salvata dalla baby sitter, le inspiegabili ...

