Fdi | Rampelli | su temi veri Gualtieri non regge

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma – “Dal primo faccia a faccia televisivo tra i due candidati sindaco di Roma Michetti eospiti di Bruno Vespa a ‘Porta a porta’ si capisce perfettamente il motivo per cui da un mese si parla di fascismo. Suiamministrativi, sui progetti per la capitale, sulla credibilità delle persone e sulla loro empatianonla sfida e conferma il piglio mancino di una sinistra elitaria, nozionistica, inefficace e respingente.” “Mentre resta nascosta sotto al tappeto la sua responsabilità pluridecennale sullo stato di degrado delle periferie, le colpe di Zingaretti su rifiuti e trasporti, quelle di Rutelli e Veltroni sul debito miliardario accumulato tra il 1993 e il 2008, quelle di Letta, Renzi, Gentiloni, Conte e Draghi sui poteri speciali e sui miseri investimenti concessi a Roma, mentre le altre ...

Advertising

HuffPostItalia : Rampelli, FdI: 'D'accordo a sciogliere Forza nuova se si sciolgono anche i Centri sociali' - GiadaFlamini : RT @vocedelpatriota: Roma, Rampelli (VPC-FdI): Michetti-Gualtieri a porta porta, ora si capisce perché si parla solo di fascismo https://t… - vocedelpatriota : Roma, Rampelli (VPC-FdI): Michetti-Gualtieri a porta porta, ora si capisce perché si parla solo di fascismo - FsSenni : RT @censore_: L'obiezione di #rampelli non fa una piega! #ForzaNuova si potrà sciogliere se contemporaneamente saranno sciolti i centri s… - dilio_bianchi : RT @vocedelpatriota: Forza Nuova, Rampelli (VPC-FdI): Lamorgese ha chiesto alla Polizia di non intervenire? -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Rampelli

...di civiltà politica si scopre però che essa reca al suo interno un dono non gradito e cioè- e ... Ed ecco che il mitico architetto, mosca cocchiera di Fratelli d'Italia, dichiara ai quattro ...Fabio, esponente quota, ha difeso in questi termini Enrico Michetti ai microfoni de LA7: 'Non è una dichiarazione antisemita, discutibile ma non antisemita'.Per voce del vice presidente della Camera Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia si schiera a favore dello scioglimento di Forza Nuova. APPROFONDIMENTI GOVERNO Forza Nuova, Draghi valuta decreto per sciogl ...Forza Nuova è perfettamente funzionale agli obiettivi della sinistra che adesso – modificata geneticamente attraverso l’abito del sindacato – potrà infrangere il silenzio elettorale. (Photo: Simona Gr ...