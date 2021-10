“Dritto e rovescio” | anticipazioni di giovedì 14 ottobre

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “”, condotto da Paolo Del Debbio, torna questa sera con un nuovo appuntamento14, in prima serata, nel nuovo appuntamento con “”, condotto da Paolo Del Debbio, un approfondimento sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza dello scorso weekend. Mentre si temono nuove tensioni nei prossimi giorni, motivo che ha spinto Palazzo Chigi a discutere di una stretta sui cortei affinché non degenerino, le azioni violente hanno oscurato il messaggio dei cittadini che pacificamente volevano esprimere il loro dissenso al certificato verde. Leggi anche –> il tapiro ad ambra angiolini le parole delle colleghe cannavo e chiatti Nel corso della serata, ampio spazio sarà poi dedicato proprio all’entrata in vigore, venerdì 15 ...

Stasera , in prima serata , nel nuovo appuntamento con "", condotto da Paolo Del Debbio , un approfondimento sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza dello scorso weekend. Mentre si temono nuove tensioni nei prossimi giorni, motivo che ha spinto Palazzo Chigi a discutere di una stretta sui cortei affinché non degenerino, le azioni violente hanno oscurato il messaggio dei cittadini che pacificamente volevano esprimere il loro dissenso al certificato verde.