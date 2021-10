Carolina di Monaco e Ernst August di Hannover | c’è aria di divorzio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Carolina di Monaco e il suo secondo marito Ernst August di Hannover, sposati dal 1999, fanno vita da separati dal lontano 2009. Tanto che la stampa internazionale da tempo si chiede: «Perché non divorziano?». Forse la classica goccia che fa traboccare il vaso è arrivata. E ha un nome e un cognome: Claudia Stilianopoulos, quarantottenne figlia della defunta socialite e scrittrice Pitita Ridruejo nonché presunta nuova fiamma di Ernst. Come ha svelato Hola!, i due si sono conosciuti a Ibiza lo scorso luglio. E la loro relazione procederebbe a gonfie vele. Tanto che il sessantasettenne marito di Carolina sognerebbe nuove nozze.

Pierre Casiraghi, ambassador Dior (come la moglie Beatrice Borromeo) Un altro Casiraghi diventa "modello" per un brand: si tratta di Pierre, il terzogenito didi, 34 anni, e marito di ...Per l'occasione la principessa di, presente alla serata insieme alla madredi, con i suoi, ha rispolverato un trend capelli Anni 90 . Mostrandosi sempre sul pezzo, per quanto ...Un altro Casiraghi diventa "modello" per un brand: si tratta di Pierre, il terzogenito di Carolina di Monaco, 34 anni, e marito di Beatrice Borromeo. Anche lui, come la moglie che ne è ambassador da f ...Charlotte Casiraghi reinterpreta la riga a zig-zag, tipica delle tendenze capelli Anni 90. La divisa è, ora, meno netta e più spontanea ...