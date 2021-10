Brunetta vs Parisi: la lobby del panino vale più della salvezza del pianeta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo hanno accolto con applausi che, a breve, si sarebbero dimostrati ipocriti e di rito. Certo, aveva appena vinto il premio Nobel per la fisica. Ma quello che il fisico Giorgio Parisi ha detto nel suo discorso al Parlamento italiano è stato spiazzante. Ha parlato dei pericoli che corriamo superando la soglia limite di due gradi di riscaldamento, ha chiesto misure radicali, soprattutto ha rovesciato completamente la logica del Pil che nessun governo ami finora ha messo in discussione. “La lotta al cambiamento deve essere centrale, non la crescita del Pil. Ma se quest’ultima è centrale non lo è la prima”. Parole veramente importanti, cadute più o meno nel nulla. Peggio. Proprio nelle stesse ore il ministro Brunetta, nel corso di un evento organizzato da Bruno Vespa, elogiava la propria decisione di far rientrare i dipendenti dallo smart working, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo hanno accolto con applausi che, a breve, si sarebbero dimostrati ipocriti e di rito. Certo, aveva appena vinto il premio Nobel per la fisica. Ma quello che il fisico Giorgioha detto nel suo discorso al Parlamento italiano è stato spiazzante. Ha parlato dei pericoli che corriamo superando la soglia limite di due gradi di riscaldamento, ha chiesto misure radicali, soprattutto ha rovesciato completamente la logica del Pil che nessun governo ami finora ha messo in discussione. “La lotta al cambiamento deve essere centrale, non la crescita del Pil. Ma se quest’ultima è centrale non lo è la prima”. Parole veramente importanti, cadute più o meno nel nulla. Peggio. Proprio nelle stesse ore il ministro, nel corso di un evento organizzato da Bruno Vespa, elogiava la propria decisione di far rientrare i dipendenti dallo smart working, ...

