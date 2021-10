Bollette e rincari, l'Europa non sa che fare e se la prende con Putin (Di giovedì 14 ottobre 2021) «La Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas all'Europa». Putin torna a parlare della crisi del metano che rischia di mettere in ginocchio le economie occidentali ed è categorico: non stiamo usando il gas naturale come arma geopolitica», come sostiene la Ue. «Siamo pronti ad aiutare l'Europa ad affrontare la crisi energetica, ha affermato parlando ad un evento della Russian Energy Week. Il capo del Cremlino respinge al mittente le critiche di chi accusa Mosca di avere un ruolo nella crisi energetica: «chiacchiere politicamente motivate», anche durante i periodi più duri della Guerra fredda la Russia ha regolarmente rispettato i suoi obblighi contrattuali e le forniture di gas all'Europa» e ora sta «estendendo le forniture all'Europa ed è pronta a discutere ulteriori consegne di gas ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) «La Russia è pronta ad aumentare le forniture di gas all'».torna a parlare della crisi del metano che rischia di mettere in ginocchio le economie occidentali ed è categorico: non stiamo usando il gas naturale come arma geopolitica», come sostiene la Ue. «Siamo pronti ad aiutare l'ad affrontare la crisi energetica, ha affermato parlando ad un evento della Russian Energy Week. Il capo del Cremlino respinge al mittente le critiche di chi accusa Mosca di avere un ruolo nella crisi energetica: «chiacchiere politicamente motivate», anche durante i periodi più duri della Guerra fredda la Russia ha regolarmente rispettato i suoi obblighi contrattuali e le forniture di gas all'» e ora sta «estendendo le forniture all'ed è pronta a discutere ulteriori consegne di gas ...

