Biden a Roma per G20 e prima udienza dal Papa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Joe Biden sarà a Roma per il G20 a presidenza italiana il 30 e 31 ottobre. Lo ha annunciato la Casa Bianca, aggiungendo che Biden, secondo presidente Usa cattolico, visiterà anche il Vaticano e avrà ...

