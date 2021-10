Ballando con le stelle: Carolyn Smith soffre ma continua a lottare (Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova edizione di Ballando con le stelle si preannuncia la più dura per i VIP in gara: Carolyn Smith, presidente di giuria, promette che sarà severissima con i concorrenti. L’ex ballerina ha voluto svelare qualche segreto della nuova edizione facendo alcuni nomi come Morgan, Sabrina Salerno e Mietta. “Quest’anno saro? piu? severa del solito”. Carolyn Smith lo giura. Lo giura al settimanale Oggi presentando la nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza il 16 ottobre su Rai 1. Ma perché il Presidente di giuria vuole essere piu? cattiva? Semplice: “Perche? quest’anno non c’e? uno che non abbia le potenzialita? per ballare. Di solito, da noi arriva un cantante ogni morte di papa, adesso ce ne sono tantissimi. E i cantanti conoscono il ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova edizione dicon lesi preannuncia la più dura per i VIP in gara:, presidente di giuria, promette che sarà severissima con i concorrenti. L’ex ballerina ha voluto svelare qualche segreto della nuova edizione facendo alcuni nomi come Morgan, Sabrina Salerno e Mietta. “Quest’anno saro? piu? severa del solito”.lo giura. Lo giura al settimanale Oggi presentando la nuova edizione dicon le, in partenza il 16 ottobre su Rai 1. Ma perché il Presidente di giuria vuole essere piu? cattiva? Semplice: “Perche? quest’anno non c’e? uno che non abbia le potenzialita? per ballare. Di solito, da noi arriva un cantante ogni morte di papa, adesso ce ne sono tantissimi. E i cantanti conoscono il ...

