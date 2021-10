Animali e ambiente entrano nella Costituzione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annamaria Villafrate - Dopo il si del Senato, arriva quello della Camera alla legge che vuole far entrare la tutela dell'ambiente e degli Animali nella Costituzione. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annamaria Villafrate - Dopo il si del Senato, arriva quello della Camera alla legge che vuole far entrare la tutela dell'e degli

Mov5Stelle : Ancora un passo avanti per il nostro disegno di legge che introduce la tutela dell'ambiente e degli animali in Cost… - mariaederaM5S : La votazione di ieri per l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra #Costituzione è un m… - M5S_Camera : Il voto per l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali tra i Principi fondamentali della nostra Costi…