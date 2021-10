Amici 14 Ottobre | Lda vince la sfida con Andrea

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Oggi 142021 è andata in onda la nuova puntata settimanale didi Maria de Filippi su Canale 5. Ldae condurante la. Matt, Alex, Tommaso e Dario superano gli esami e riprendono la propria maglia. Elisabetta è in crisi quando lante Alessandra entra in casetta per prepararsi insieme agli allievi per la. Serena riceve una bella notizia visto che può ballare nuovamente per Raimondo Todaro.13: Luigi riconquista la maglia14: il cantante Lda affronta a testa alta laLdaper colpa del provvedimento disciplinare. Lda canta il suo inedito quello che fa ...