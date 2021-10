Accoltellarono un giovane senza motivo | presi due 17enni La vittima fu ridotta in fin di vita

Advertising

Gazzettino : Accoltellarono un giovane senza motivo riducendolo in fin di vita: presi due 17enni -

VERONA - Hanno accoltellato più volte e senza alcuna ragione un 28enne di Bardolino, in provincia di Verona lasciandolo sanguinante a terra. Per questo motivo due minorenni sono stati arrestati dai ...
Uno aveva postato una foto su Instagram in cui aveva la stessa maglia (di un noto calciatore) con la quale aveva aggredito un 21enne ...