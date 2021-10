Abraham atterrato a Roma | «Penso di farcela per la Juve»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attaccante della, Tammy, sta tenendo in ansia i tifosinisti per un infortunio subito giocando con la Nazionale inglese. All’arrivo all’aeroporto di Fiumicino però, il numero 9 si è mostrato ottimista circa le sue condizioni: in un video pubblicato dal Corriere dello Sport, è apparso sorridente e a chi gli ha chiesto come stesse, ha risposto positivamente con il segno del pollice alzato. Inoltre alla domanda più importante, “pensi diper la?”, ha risposto di sì con un cenno della testa.

Voce Giallo Rossa

Tammyè rimasto in Inghilterra più del previsto e non èa Roma alle 15.55 come pianificato. Il club lo aspettava nel pomeriggio per sottoporlo immediatamente ai controlli strumentali e ...Tammya Fiumicino, dopo l'infortunio alla caviglia patito con la maglia dell'Inghilterra. Apprensione in casa Roma, ma è lo stesso attaccante giallorosso a predicare ottimismo: 'Penso di ...Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra per il bomber di José Mourinho, il cui rientro in campo potrebbe slittare di qualche settimana.Buone notizie in casa Roma in vista del match contro la Juventus: Tammy Abraham potrebbe essere titolare, infortunio leggero ...