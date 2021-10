Un uomo ha ucciso e ferito diverse persone a Kongsberg, in Norvegia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre, un uomo ha ucciso e ferito diverse persone a Kongsberg, a sud-est di Oslo, in Norvegia. Secondo quanto scrivono i giornali locali era armato con arco e frecce. La polizia, durante una conferenza stampa, ha dichiarato di Leggi su ilpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mercoledì 13 ottobre, unha, a sud-est di Oslo, in. Secondo quanto scrivono i giornali locali era armato con arco e frecce. La polizia, durante una conferenza stampa, ha dichiarato di

Norvegia, uomo con arco e frecce uccide diverse persone: ipotesi terrorismo A Kongsberg la polizia ha immediatamente arrestato l'aggressore. Tra i moventi, non si esclude la pista terroristica Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre nella serata di mercoledì 13 ottobre a Kongsberg, nel Sudest della Norvegia. Lo ha reso noto la polizia norvegese ...

Attacco con arco e frecce. E’ strage: vittime e feriti Secondo quanto reso noto dal capo della polizia un uomo è stato fermato e ''ha agito da solo''. Non si esclude matrice terroristica ...

