Ultime Notizie Roma del 13-10-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Green pass Ecco il dpcm per il rientro al lavoro dal 15 ottobre draghi lo firma le linee guida senza certificati lavoratori dovranno essere allontanati ogni giorno di mancato servizio è considerata assenza ingiustificata in nessun caso è previsto il licenziamento la cena intanto esaminerà 200 mila campioni di sangue raccolto e buon nel 2019 si apprezza esaminare questi campioni prelevati nella città di One prima che l’epidemia covid esplodesse quindi fino agli ultimi mesi del 2019 clima L’Aia verde transizione verso neurologia pulita troppo lenta nonostante i progressi di attori impegni sul clima col ma non meno del 20% del divario di emissioni tra le impostazioni politiche di ernie è un percorso verso Zero emissioni 2050 direttore esecutivo dell’agenzia fatih ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati in ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Green pass Ecco il dpcm per il rientro al lavoro dal 15 ottobre draghi lo firma le linee guida senza certificati lavoratori dovranno essere allontanati ogni giorno di mancato servizio è considerata assenza ingiustificata in nessun caso è previsto il licenziamento la cena intanto esaminerà 200 mila campioni di sangue raccolto e buon nel 2019 si apprezza esaminare questi campioni prelevati nella città di One prima che l’epidemia covid esplodesse quindi fino agli ultimi mesi del 2019 clima L’Aia verde transizione verso neurologia pulita troppo lenta nonostante i progressi di attori impegni sul clima col ma non meno del 20% del divario di emissioni tra le impostazioni politiche di ernie è un percorso verso Zero emissioni 2050 direttore esecutivo dell’agenzia fatih ...

