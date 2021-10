(Di mercoledì 13 ottobre 2021)dailynews radiogiornale mercoledì 13 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale s’infiamma la polemica è che mi porti una circolare del Ministero dell’Interno raccomando alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale è sprovvisto di Green past test molecolari ossigeno TV gratuiti poi precisa che gli operatori economici potranno valutare il comitato dell’autore ribadisce che dal 15 ottobre se non verrà ritirato l’obbligo del Green past bloccherà le attività del Porto di Trieste in draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid in ambito lavorativo dal 15 ottobre la mancanza del pass non comporta il licenziamento Ma chi non ce l’ha dovrei allontanato dal posto di lavoro e cerco un giorno di mancato servizio conterrà come un’assenza ingiustificata niente contributi e calcolo di giorni di ferie ...

pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con tutte le ultime notizie di cronaca - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - marcotravaglio : BALL-OTTAGGI | Ultime notizie dal magico mondo degli esperti [Il mio editoriale di oggi - - infoitinterno : ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi: firmato il Dpcm del Green Pass (13 ottobre) - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 13-10-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

OBBLIGO GREEN PASS/ "Pericoloso per trasporti e produzione, ecco 2 soluzioni" Ma il comparto dell'automotive non è l'unico in grave sofferenza come evidenziano ledi stampa delle...Per gli statali si prospetta una doppia via per il lavoro agile. Le amministrazioni potranno organizzarlo per 'obiettivi' oppure 'per orario'. È questa la principale novità emersa dal tavolo di ...Due decreti del presidente del Consiglio (dpcm) e via libera del Garante della privacy: così si torna a lavorare in presenza. Divieto per le imprese di conservare il «Qr code» del dipendente. Il lasci ...In totale il numero delle persone positive è di 82.548 con un calo rispetto al giorno precedente per i 3.997 guariti. Andrea Soldi, malato schizofrenia morto durante Tso/ Iene 'Lo hanno fatto soffocar ...