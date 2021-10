Traffico Roma del 13-10-2021 ore 08:00 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luceverde Roma trovati dalla redazione vediamo subito il Traffico in via di intensificazione ora sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo code tra il raccordo anulare la tangenziale est in direzione di quest’ultima code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna te la diramazione Roma sud della via Appia È tra la Prenestina e la Tiburtina rallentamenti carreggiata esterna Traffico in aumento in città prima sulla tangenziale est tra la Prenestina & viale Castrense in direzione di San Giovanni è ancora in direzione del Foro Italico code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi mentre sulla Flaminia code l’altezza dell’albero e sulla Salaria aeroporto dell’Urbe dalle 8 di questa mattina in via Portuense si terrà un concorso pubblico nei padiglioni della fiera di Roma ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Luceverdetrovati dalla redazione vediamo subito ilin via di intensificazione ora sul tratto Urbano della A24-teramo code tra il raccordo anulare la tangenziale est in direzione di quest’ultima code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna te la diramazionesud della via Appia È tra la Prenestina e la Tiburtina rallentamenti carreggiata esternain aumento in città prima sulla tangenziale est tra la Prenestina & viale Castrense in direzione di San Giovanni è ancora in direzione del Foro Italico code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi mentre sulla Flaminia code l’altezza dell’albero e sulla Salaria aeroporto dell’Urbe dalle 8 di questa mattina in via Portuense si terrà un concorso pubblico nei padiglioni della fiera di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - fanpage : Rallentamenti sulla #Laurentina: c'è un toro sulla carreggiata - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Viadotto Giubileo del 2000 ?????? Traffico rallentato tra Motorizzazione Civile e Aeroporto Urbe… -