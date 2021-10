Spalletti punta al record di vittorie della Roma di Garcia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dieci vittorie consecutive nelle prime 10 giornate. L’obiettivo di Luciano Spalletti e del Napoli tutto è ben chiaro: continuare la marcia cercando di fare più punti possibili non solo per la classifica e per continuare a coltivare ambizioni scudetto, ma anche per eguagliare – e magari superare – uno dei record della Serie A che, soprattutto in un campionato sempre più equilibrato, sembravano destinati a durare per molto tempo. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dieciconsecutive nelle prime 10 giornate. L’obiettivo di Lucianoe del Napoli tutto è ben chiaro: continuare la marcia cercando di fare più punti possibili non solo per la classifica e per continuare a coltivare ambizioni scudetto, ma anche per eguagliare – e magari superare – uno deiSerie A che, soprattutto in un campionato sempre più equilibrato, sembravano destinati a durare per molto tempo.

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spalletti punta al record di vittorie: per i bookie il Napoli può eguagliare la Roma di Garcia - roma_magazine : SERIE A - Spalletti punta al record di vittorie: per i bookie il Napoli può eguagliare la Roma di Garcia - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Spalletti punta al record di vittorie: per i bookie il Napoli può eguagliare la Roma di Garcia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Spalletti punta al record di vittorie: per i bookie il Napoli può eguagliare la Roma di Garcia - napolimagazine : SERIE A - Spalletti punta al record di vittorie: per i bookie il Napoli può eguagliare la Roma di Garcia -