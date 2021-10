Serie A, gli arbitri dell’8a giornata: Juve-Roma a Orsato, Lazio-Inter a Irrati (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono state rese note le designazioni arbitrali dell’8a giornata di Serie A. Il big match tra Juve e Roma sarà affidato a Orsato. Lazio-Inter a Irrati. Queste tutte le designazioni: SPEZIA-SALERNITANA sabato 16 ottobre ore 15.00 MARINI PASSERI – LOMBARDI IV: MAGGIONI VAR: VALERI AVAR: LO CICERO Lazio-Inter sabato 16 ottobre ore 18.00 Irrati PERROTTI – PALERMO IV: MANGANIELLO VAR: MAZZOLENI AVAR: PRETI MILAN-VERONA sabato 16 ottobre ore 20.45 PRONTERA MASTRODONATO – LANOTTE IV: PATERNA VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO CAGLIARI-SAMPDORIA domenica 17 ottobre ore 12.30 MARCHETTI DEI GIUDICI – GROSSI IV: MERAVIGLIA VAR: AURELIANO AVAR: VOLPI EMPOLI-ATALANTA domenica 17 ottobre ore 15.00 SERRA ROSSI ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono state rese note le designazioni arbitralidiA. Il big match trasarà affidato a. Queste tutte le designazioni: SPEZIA-SALERNITANA sabato 16 ottobre ore 15.00 MARINI PASSERI – LOMBARDI IV: MAGGIONI VAR: VALERI AVAR: LO CICEROsabato 16 ottobre ore 18.00PERROTTI – PALERMO IV: MANGANIELLO VAR: MAZZOLENI AVAR: PRETI MILAN-VERONA sabato 16 ottobre ore 20.45 PRONTERA MASTRODONATO – LANOTTE IV: PATERNA VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO CAGLIARI-SAMPDORIA domenica 17 ottobre ore 12.30 MARCHETTI DEI GIUDICI – GROSSI IV: MERAVIGLIA VAR: AURELIANO AVAR: VOLPI EMPOLI-ATALANTA domenica 17 ottobre ore 15.00 SERRA ROSSI ...

