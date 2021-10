Sassuolo, anziana in stato confusionale entra in una abitazione e muore sbranata dai due cani da guardia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata aggredita da due cani da guardia in una villetta a Sassuolo, in provincia di Modena. La vittima, Carla Gorzanelli, abitava poco lontano. Sfuggita alla attenzione della badante – riporta Il resto del Carlino – la anziana stava vagando in stato confusionale. Trovato semiaperto il cancelletto, si è introdotta nel giardino dove si trovavano gli animali. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile della polizia, i carabinieri e la scientifica, oltre al 118, ma a nulla sono valsi i soccorsi. La scena è avvenuta sotto gli occhi di una bambina, una delle figlie dei proprietari dell’abitazione: stava aspettando il ritorno della madre e aveva lasciato il cancello dell’abitazione aperto. Vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è morta dopo essere stata aggredita da duedain una villetta a, in provincia di Modena. La vittima, Carla Gorzanelli, abitava poco lontano. Sfuggita alla attenzione della badante – riporta Il resto del Carlino – lastava vagando in. Trovato semiaperto il cancelletto, si è introdotta nel giardino dove si trovavano gli animali. Sul posto sono intervenuti la squadra mobile della polizia, i carabinieri e la scientifica, oltre al 118, ma a nulla sono valsi i soccorsi. La scena è avvenuta sotto gli occhi di una bambina, una delle figlie dei proprietari dell’: stava aspettando il ritorno della madre e aveva lasciato il cancello dell’aperto. Vista ...

