Roma, sospiro di sollievo per Abraham: 'Forte contusione alla caviglia'. Ma la Juve è a rischio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buone notizie per Tammy Abraham. Non è grave l'infortunio alla caviglia destra rimediato dal centravanti della Roma in nazionale contro l'Ungheria. Anche se la sua presenza con la Juve al momento ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Buone notizie per Tammy. Non è grave l'infortuniodestra rimediato dal centravanti dellain nazionale contro l'Ungheria. Anche se la sua presenza con laal momento ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: Roma, sospiro di sollievo: solo una contusione per Abraham che vede la Juve - sportli26181512 : Roma, sospiro di sollievo: solo una contusione per Abraham che vede la Juve: Un grande sospiro di sollievo. A quat… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: La Roma tira un sospiro di sollievo: per Abraham 'solo' un forte trauma contusivo - cmdotcom : Roma, sospiro di sollievo: solo una contusione per Abraham che vede la Juve - leggoit : La Roma tira un sospiro di sollievo: per Abraham 'solo' un forte trauma contusivo -