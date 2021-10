PS5 è ancora la console più venduta in Spagna. Switch a ruota e Xbox Series X/S lontane (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche in Spagna PlayStation 5 continua a dominare i dati di vendita: nell'ultima settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre, la console next-gen di Sony è la prima, con un totale di 3.700 unità vendute suddivise in 2.600 con unità disco e 1.100 digitali. Al secondo posto troviamo Nintendo Switch, con un totale di 3.350 unità: ultime infinite le console di Microsoft. Xbox Series X ha venduto 1.000 unità mentre Xbox Series S è a quota 200. Sul lato software non è una sorpresa che FIFA 22 registra un record totale, attestandosi al primo, secondo, terzo e quinto posto nella classifica dei giochi più venduti. Se sommiamo tutte le versioni, il titolo calcistico di EA Sports ha venduto oltre 122.000 unità. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche inPlayStation 5 continua a dominare i dati di vendita: nell'ultima settimana che va dal 27 settembre al 3 ottobre, lanext-gen di Sony è la prima, con un totale di 3.700 unità vendute suddivise in 2.600 con unità disco e 1.100 digitali. Al secondo posto troviamo Nintendo, con un totale di 3.350 unità: ultime infinite ledi Microsoft.X ha venduto 1.000 unità mentreS è a quota 200. Sul lato software non è una sorpresa che FIFA 22 registra un record totale, attestandosi al primo, secondo, terzo e quinto posto nella classifica dei giochi più venduti. Se sommiamo tutte le versioni, il titolo calcistico di EA Sports ha venduto oltre 122.000 unità. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle ...

Eurogamer_it : #PS5 è ancora la console più venduta in Spagna. - BarrioFCP : RT @BarrioFCP: ??| MERCATO Siamo ancora in cerca di player per la prossima stagione su #PS5 Cerchiamo principalmente esterni ma valutiamo… - BrokenLegX_ : RT @BarrioFCP: ??| MERCATO Siamo ancora in cerca di player per la prossima stagione su #PS5 Cerchiamo principalmente esterni ma valutiamo… - Ginexi9 : RT @BarrioFCP: ??| MERCATO Siamo ancora in cerca di player per la prossima stagione su #PS5 Cerchiamo principalmente esterni ma valutiamo… - MarcoXXII : RT @BarrioFCP: ??| MERCATO Siamo ancora in cerca di player per la prossima stagione su #PS5 Cerchiamo principalmente esterni ma valutiamo… -