Piazzapulita insegue la Meloni a Trieste E lei | fate audience con qualcun altro | non con me

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Stavolta l’hanno seguita fino a. Giorgiaa margine del comizio in città è stata intercettata dalla cronista di, che – si immagina – è tornata a chiedere un commento sull’inchiesta di Fanpage, che proprio la trasmissione di Corrado Formigli ha dato in anteprima e in diretta tv alla vigilia del primo turno di elezioni comunali. Ora che si appresta il secondo turno, pare proprio che la redazione della trasmissione abbia deciso di offrire al pubblico unsuperscoop:innervosita per la persecuzione di un giornalismo che ormai assume sempre di più i connotati dello stalking. Con l’occasione viene tirato in mezzo anche Matteo Salvini, che si rifiuta di rispondere alle domande. La clip diconÈ però evidente, almeno ...