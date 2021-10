Paola Turani commossa | “Aspettavo questo momento”

Advertising

hollandsfIower : Non io che sono capitata nella parte di Twitter che odia Paola Turani. Ragazzi fatevi controllare perché siete i pr… - aaridaje : perché seguo paola turani: - CatholicTweet1 : RT @AleteiaIT: Una gravidanza arrivata naturalmente dopo una diagnosi di infertilità e pochi giorni fa la nascita di Enea Francesco. Paola… - ziolions4219 : RT @AleteiaIT: Una gravidanza arrivata naturalmente dopo una diagnosi di infertilità e pochi giorni fa la nascita di Enea Francesco. Paola… - AleteiaIT : Una gravidanza arrivata naturalmente dopo una diagnosi di infertilità e pochi giorni fa la nascita di Enea Francesc… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani

Donna Glamour

racconta il momento in cui il piccolo Enea incontra Nadine e Gnomo, i suoi due cagnoloni, il video è davvero tenero e dolce. Il piccolo Enea è nato poche settimane ed ha fatto il suo ...Dal look impeccabile di Kate Middleton all'uscita dal St. Mary's Hospital di Londra alla cannula nel braccio della influencer bergamasca, così i social network hanno cambiato anche il racconto del ...Dopo pochi giorni dalla nascita del piccolo Enea Francesco, Paola Turani e suo marito Riccardo Serpellini sono tornati a casa con il nuovo arrivato.Paola Turani racconta il momento in cui il piccolo Enea incontra Nadine e Gnomo, i suoi due cagnoloni, il video è davvero tenero e dolce ...