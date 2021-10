Nizza | gesto nazista contro il Marsiglia | tifoso condannato a un anno di carcere

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Undie 3 anni di interdizione dagli stadi. Questa la condanna nei confronti del 30enne Arnaud B., tra i responsabili degli scontri in occasione della sfida del 22 agosto. A circa un quarto d’ora dal 90?, i sostenitori della squadra di casa fecero invasione di campo, provocando disordini vari. Risultato: partita sospesa e un punto di penalizzazione per il club. L’uomo, protagonista di un vergognoso, è stato processato per incitamento all’odio ma anche per apologia di criminel’umanità . SportFace.

