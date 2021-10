Newcastle, Serie A nel mirino dei sauditi: assalto ai gioielli delle nostre big (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempi durissimi in Premier League. Un’altra proprietà estremamente facoltosa potrebbe scompaginare le forze in gioco andando a rompere le uova nel paniere alle varie Manchester City, Chelsea, Liverpool e Manchester United. E questa volta, ecco la vera paura, potrebbe davvero saltare il banco. I nuovi proprietari dei Magpies arrivano dall’Arabia Saudita e sono i padroni più ricchi del carrozzone chiamato calcio. O football, se volete. I campanelli d’allarme sono scattati in tutta Inghilterra, ma gli echi sinistri stanno arrivando a grandi falcate anche in Italia e Spagna: il Newcastle avrebbe messo nel mirino diversi campioni della Serie A. Le disponibilità economiche del nuovo fondo d’investimenti saudita potrebbe ridisegnare le forza in gioco privando il nostro campionato di calciatori essenziali per la sua attrattiva. Allarme ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempi durissimi in Premier League. Un’altra proprietà estremamente facoltosa potrebbe scompaginare le forze in gioco andando a rompere le uova nel paniere alle varie Manchester City, Chelsea, Liverpool e Manchester United. E questa volta, ecco la vera paura, potrebbe davvero saltare il banco. I nuovi proprietari dei Magpies arrivano dall’Arabia Saudita e sono i padroni più ricchi del carrozzone chiamato calcio. O football, se volete. I campanelli d’allarme sono scattati in tutta Inghilterra, ma gli echi sinistri stanno arrivando a grandi falcate anche in Italia e Spagna: ilavrebbe messo neldiversi campioni dellaA. Le disponibilità economiche del nuovo fondo d’investimenti saudita potrebbe ridisegnare le forza in gioco privando il nostro campionato di calciatori essenziali per la sua attrattiva. Allarme ...

