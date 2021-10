Milan, che botta: Maignan fuori due mesi. Ecco quando potrebbe tornare (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mike Maignan, portiere del Milan, si opererà oggi in artroscopia al polso sinistro. Salterà tante partite importanti di Serie A e Champions Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mike, portiere del, si opererà oggi in artroscopia al polso sinistro. Salterà tante partite importanti di Serie A e Champions

Advertising

capuanogio : Riflettevo: perché un tifoso del #Milan dovrebbe apprezzare il fatto che #Donnarumma si sia fatto fare - a favore d… - Gazzetta_it : Milan, Gazidis rientra, quante sfide lo aspettano: stadio, Pioli, rinnovi, mercato e... - capuanogio : ?? Atangana (procuratore di #Kessie) ha offerto il centrocampista, in scadenza con il #Milan, all'#Inter ma la poli… - xManuelVanacore : @PippoMM1 @NandoPiscopo1 @EM1998_ @HaugeFan Se il Milan fa filtrare questo è segno che ha i suoi buoni motivi - ildumba : In ogni caso sappiate che il Milan non comunicherà mai meno di 30 giorni per Maignan, se così fosse non potrebbe in… -