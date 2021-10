(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le ultime storie Instagram pubblicate dalla compagna dell'argentino hanno fatto preoccupare i fan: "svenuta in aeroporto e mirotta il cranio"

Advertising

CaffeFou : 'Mi sono spaccata la testa': paura per la fidanzata di Jeremias #Rodriguez #belen #soleil - martibors00 : Io che mi sono spaccata ogi sera da qui a due mesi e il prof che inizia la prima lezione con NEOPLASIE AL FEGATO - ValeDomenici : RT @DeborahYael: Mi sono mezza spaccata un piede contro un tavolino, mi sono seduta sugli occhiali da vista, ho rovinato un disegno calcand… - Lanasmiciogatto : @be_anacleto no è assolutamente il mio stesso livello di ironia quindi mi sono spaccata dalle risate ti giuro - maarteeena : @DeborahYael ho sbattuto tre volte la testa contro lo spigolo della finestra, mi sono 'lanciata' sugli occhiali da… -

Ultime Notizie dalla rete : sono spaccata

ilGiornale.it

Jeremias Rodriguez sull'assenza in tv: "Nonun morto di fama"arrivato alle 16.30 in piazza - racconta l'esponente di Riconquistare l'Italia ad AbruzzoWeb -... A quel punto, la piazza si è probabilmentein tre, con da una parte quelli che, anche se ...Le ultime storie Instagram pubblicate dalla compagna dell'argentino hanno fatto preoccupare i fan: "Sono svenuta in aeroporto e mi sono rotta il cranio" ...Roma - "Ho letto queste parole e sono abbastanza sconcertato da questi continui riferimenti a un passato buio. Bisogna che ci sia una chiara presa di ...