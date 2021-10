Margaret Thatcher, riformatrice e pioniera (ma non femminista) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 13 ottobre 1925 a Grantham, nel Lincolnshire, nasceva Margaret Thatcher. Primo ministro britannico dal 1979 al 1990, prima – e ad oggi unica – donna a ricoprire la carica di premier del Regno Unito, Margaret è ricordata come la Lady di ferro, sia per le posizioni intransigenti nella sua azione di governo, che per i tratti caratteriali che la rendevano un vero osso duro nelle trattative con le parti sociali. Vi raccomandiamo... Donne in politica: i conti non tornano Quante sono le donne in politica oggi? La situazione è migliorata ma i numeri continuano a parlare chiaro: sempre troppo poche. E gli stereotipi ?... La Thatcher, pur diventando immediatamente simbolo e icona della capacità femminile nella ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il 13 ottobre 1925 a Grantham, nel Lincolnshire, nasceva. Primo ministro britannico dal 1979 al 1990, prima – e ad oggi unica – donna a ricoprire la carica di premier del Regno Unito,è ricordata come la Lady di ferro, sia per le posizioni intransigenti nella sua azione di governo, che per i tratti caratteriali che la rendevano un vero osso duro nelle trattative con le parti sociali. Vi raccomandiamo... Donne in politica: i conti non tornano Quante sono le donne in politica oggi? La situazione è migliorata ma i numeri continuano a parlare chiaro: sempre troppo poche. E gli stereotipi ?... La, pur diventando immediatamente simbolo e icona della capacità femminile nella ...

