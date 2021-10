Leonardo DiCaprio è un fan dei BTS: lo rivela l'attrice di Parasite Cho Yeo-jeong (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Leonardo DiCaprio fa parte della lunga lista di fan della band sudcoreana BTS, come ha raccontato Cho Yeo-jeong, star del pluripremiato film Parasite. Cho Yeo-jeong, attrice del film Parasite, ha svelato che Leonardo DiCaprio è un fan dei BTS, la boy band sudcoreana che sta spopolando in tutto il mondo con singoli di successo come Dynamite e Permission to dance. Apparendo in un episodio di Saturday Night Live Korea, Cho Yeo-jeong ha ricordato di aver parlato con Leonardo DiCaprio durante la 92a edizione degli Academy Awards, nel febbraio 2020, l'anno in cui Parasite ha portato a casa ben quattro Oscar, tra cui quelli come miglior film e miglior regista (Bong Joon-ho). ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)fa parte della lunga lista di fan della band sudcoreana BTS, come ha raccontato Cho Yeo-, star del pluripremiato film. Cho Yeo-del film, ha svelato cheè un fan dei BTS, la boy band sudcoreana che sta spopolando in tutto il mondo con singoli di successo come Dynamite e Permission to dance. Apparendo in un episodio di Saturday Night Live Korea, Cho Yeo-ha ricordato di aver parlato condurante la 92a edizione degli Academy Awards, nel febbraio 2020, l'anno in cuiha portato a casa ben quattro Oscar, tra cui quelli come miglior film e miglior regista (Bong Joon-ho). ...

