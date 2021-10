Lavoratori fragili: diritto allo smart working esteso al 31 dicembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In sede di conversione in Legge 24 settembre 2021 numero 133 del Decreto 6 agosto 2021 numero 111 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” è stato introdotto l’articolo 2-ter con cui si è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 delle tutele in tema di smart working ed assenza dal lavoro dei soggetti cosiddetti “ Lavoratori fragili”. Le due disposizioni, inizialmente previste dal Decreto “Cura Italia”, rispondono alla necessità di limitare il rischio di contagio da virus COVID-19 a beneficio di soggetti che, a causa ad esempio di patologie oncologiche o per la propria situazione di disabilità grave, sono considerati dal Legislatore meritevoli di una tutela rafforzata. Analizziamo la novità in dettaglio. Rientro ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In sede di conversione in Legge 24 settembre 2021 numero 133 del Decreto 6 agosto 2021 numero 111 contenente “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” è stato introdotto l’articolo 2-ter con cui si è disposta la proroga al 312021 delle tutele in tema died assenza dal lavoro dei soggetti cosiddetti “”. Le due disposizioni, inizialmente previste dal Decreto “Cura Italia”, rispondono alla necessità di limitare il rischio di contagio da virus COVID-19 a beneficio di soggetti che, a causa ad esempio di patologie oncologiche o per la propria situazione di disabilità grave, sono considerati dal Legislatore meritevoli di una tutela rafforzata. Analizziamo la novità in dettaglio. Rientro ...

Medici No Vax, in Lombardia sono 400 i camici bianchi sospesi ... che conta circa 85mila lavoratori. Tra questi, 402 sono stati sospesi (con il congelamento dello ... Agli over 80 a ai fragili le due iniezioni (terza dose e antinfluenzale), una per ogni braccio, ...

Il controllo sul certificato al massimo 48 ore prima ... ma - hanno detto i sindacati in coro - bisogna anche pensare che ci sono lavoratori fragili che non si possono vaccinare e va ricordato che la richiesta del Green Pass - concludono - non può essere ...

Covid 19: le tutele previste per i lavoratori fragili fino a dicembre 2021

