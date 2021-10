La Lego non metterà più etichette di genere sui giocattoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Lego, a seguito dei risultati di uno studio condotto dal Geena Davis Institute on Gender in Media, ha annunciato che non metterà più etichette di genere sui suoi giocattoli che possano alimentare stereotipi. “Non esistono giocattoli per maschi o per femmine” Lego ha annunciato che non metterà più etichette di genere sui suoi giocattoli: “Alimentano stereotipi di genere” Non esistono giocattoli “per maschi” o “per femmine” o almeno non in casa Lego. L’azienda danese, tra i più grandi produttori di giocattoli al mondo, ha abbracciato un trend già molto diffuso, quello dell’ “a-gender”. Ha annunciato che eliminerà dai suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La, a seguito dei risultati di uno studio condotto dal Geena Davis Institute on Gender in Media, ha annunciato che nonpiùdisui suoiche possano alimentare stereotipi. “Non esistonoper maschi o per femmine”ha annunciato che nonpiùdisui suoi: “Alimentano stereotipi di” Non esistono“per maschi” o “per femmine” o almeno non in casa. L’azienda danese, tra i più grandi produttori dial mondo, ha abbracciato un trend già molto diffuso, quello dell’ “a-gender”. Ha annunciato che eliminerà dai suoi ...

