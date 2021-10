Juventus-Roma | tegola inaspettata | forfait di uno dei Big più attesi!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)si avvicina. L’attesissimo big match vedrà non scendere in campo un top player. È forse il match più atteso da quando è iniziata la stagione. Mourinho contro Allegri, lache affronta la. La Lupa potrebbe azzannare la zebra, oppure quest’ultima fuggire inseguendo la vetta. Ipotesi e pronostici che forse non potranno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

juventusfc : #JuveRoma, tutte le fasi di vendita dei biglietti! ?? Si comincia mercoledì! - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - juventusfc : Vendite iniziate! ?? - MondoBN : JUVE-ROMA, Ibanez: “Quella con la Juventus sarà una partita sp - RaiSport : Ripartenza super ? Dopo #NationsLeague e qualificazioni #mondiali torna al #SerieA con due big match: #LazioInter e… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Roma

Corriere dello Sport

LAZIO -2 - 0 2017. LAZIO -3 - 2 2017. JUVE - LAZIO 1 - 2 2018. DINAMO KIEV - LAZIO 0 - 2 2019. MILAN - LAZIO 0 - 1 2019. CAGLIARI - LAZIO 1 - 2 2020. LAZIO - BORUSSIA DORTMUND 3 - 1 ......è che il divorzio si consumerà in inverno e in pole position per l'ex Young Boys c'è ladi José Mourinho . Stando a quanto filtra da fonti svizzere, però, negli ultimi tempi laha ...È forse il match più atteso da quando è iniziata la stagione. Mourinho contro Allegri, la Roma che affronta la Juventus. La Lupa potrebbe azzannare la zebra, oppure quest’ultima fuggire inseguendo la ...Sale la febbre per il big match di domenica contro la Juventus I tifosi giallorossi non vedono l’ora di assistere alla sfida con la Juventus, quella che, per molti, è considerata alla stregua di un de ...